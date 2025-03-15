Дмитро Комаров на джипах дослідив найвищі села в Карпатах

Українці обурилися на джипінг Комарова Карпатами

Дмитро Комаров поділився про нові зйомки у Карпатах, передає Правда ІФ

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Журналіст написав, що досліджує джерела сили українців. Тому запланував експедицію в Карпати. В місця, де знаходиться Чорногірський хребет, у ті місця, де жив найсильніший в історії мольфар Нечай, який міг розганяти хмари та творив справжні дива.

Мені було дуже дивно дізнатись, що у наш час досі невідомо, яке в Україні найвище село та житло. Яка людина живе вище всіх? Якщо відкрити інтернет, то можна прочитати, наприклад, про Дземброню, Випчину чи Верховину. Але точних досліджень не проводилося, і точних даних досі немає. Команда «Світу навиворіт» вирішила це виправити і вирушила у велику експедицію, щоб спочатку знайти найвищі місця, а потім зареєструвати новий рекорд, щоб нарешті зробити ці дані офіційними. Цілий рік наша команда досліджувала це питання. Взимку і влітку. Я особисто перевіряв кожну точку, яка претендувала на рекорд, і вимірював висоту. Ми просто сідали з операторами в джип та їхали.

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Коли джип їхати вже не міг – на допомогу приходив всюдихід.

Коли зупинився всюдихід – у зимову пору нас рятували снігоходи.

Якщо вже жодна техніка не проходила – рятували коні.

І, звісно, ми дуже багато досліджували пішки.

Користувачі соцмереж обурилися на те, що Комаров порушує екосистему Карпат, використовуючи для мандрівок джипи.

“Ви бачили, що лишають ці машини після себе? Те болото не просихає ніколи…. Боржава і Петрос схожі на Хрещатик трафіком. Що з екосистемою не задумувались? В гори не пробували ногами ходити, як цивілізовані люди в Альпах чи Татрах? Дуже шкода, що ви, Дмитро, маючи публіку, пропогуєте беззаконня і знищення того шматочку гір, що є в Україні(.”

“Нормалізувати джипінг в Карпатах – це зашквар, знов згадала чому давно повідписувалась від таких «любителів» природи і гір.”

“Джипінг в Карпатах – це зло і злочин.”

“Місця сили джипами не руйнують”

“Джипи в горах – це зло, соромно не розуміти цього”