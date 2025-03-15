На фронті зник безвісти футболіст «Прикарпаття» Роман Максим’юк, який грав за збірну України

На Донеччині поблизу Покровська зник безвісти доброволець Роман Максимюк, який в перші дні війни пішов добровольцем в ЗСУ.
Про це повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, передає Правда ІФ з посиланням на Галичину
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Роман народився в селищі Биткові, де проживають батько та сестра з сім’єю.
Роман офіційно з 11 березня 2025 року вважається зниклим безвісти.
Роман Максим’юк виступав у 1991-2011 роках за різні українські та іноземні клуби. Зіграв 5 матчів за національну збірну.
Роман Максимюк востаннє був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв’язку.