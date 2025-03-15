У Івано-Франківську на Довженка чоловік випав з вікна ФОТО

У суботу, 15 березня, в Івано-Франківську на вулиці Довженка чоловік випав з вікна.

На відео, які поширюють в Телеграм-спільнотах, помітно, як чоловіка намагались втримати, проте він все ж вирвався та полетів до землі, передає Правда ІФ з посиланням на Місто

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Очевидці кажуть, що перед цим з квартири доносились жіночі крики.

До поліції надійшло повідомлення з приводу домашнього насильства. До прибуття поліції чоловік 1991 року народження вистрибнув з вікна. На місці працює поліція та встановлює всі обставини події, – подомив МІСТУ речник ГУ Поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

З особистих джерел МІСТУ також стало відомо про двох травмованих. Їх швидкою допомогою доправили до ЦМКЛ.