Долинщину засипає снігом ФОТО

Синоптики попереджають про погіршення погоди на Івано-Франківщині
В місті Долина, що на Прикарпатті падає сніг. Фотографією засніженого міста поділилася Надія Василишина, передає інформаційний ресурс правда ІФ
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Синоптики прогнозують на Прикарпатті мокрий сніг, а у високогір’ї Карпат морози.