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Долинщину засипає снігом ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Долинщину засипає снігом ФОТО

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 14:36
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Синоптики попереджають про погіршення погоди на Івано-Франківщині

В місті Долина, що на Прикарпатті падає сніг. Фотографією засніженого міста поділилася Надія Василишина, передає інформаційний ресурс правда ІФ

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Засніжений пейзаж з багатоповерхівками і деревами

Синоптики прогнозують на Прикарпатті мокрий сніг, а у високогір’ї Карпат морози.

Стара будівля на чорногірському сніговому тлі