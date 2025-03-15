На Довженка хлопець підпалив речі і вистрибнув з вікна ФОТО

Перед тим як вистрибнути з вікна чоловік підпалив квартиру
Як писала Правда ІФ, сьогодні у Івано-Франківську на вулиці Довженка з вікна випав чоловік.
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До поліції надійшло повідомлення з приводу домашнього насильства. До прибуття поліції чоловік 1991 року народження вистрибнув з вікна. На місці працює поліція та встановлює всі обставини події, – подомив МІСТУ речник ГУ Поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.