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На Довженка хлопець підпалив речі і вистрибнув з вікна ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Довженка хлопець підпалив речі і вистрибнув з вікна ФОТО

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 14:54
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Перед тим як вистрибнути з вікна чоловік підпалив квартиру

Як писала Правда ІФ, сьогодні у Івано-Франківську на вулиці Довженка з вікна випав чоловік.

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Спалена кухня з відкритою духовкою і сажою.
Зруйнована кухня в квартирі після обстрілу
Написи на дошці, безладна кімната, занедбаний вигляд.

До поліції надійшло повідомлення з приводу домашнього насильства. До прибуття поліції чоловік  1991 року народження вистрибнув з вікна. На місці працює поліція та встановлює всі обставини події, – подомив МІСТУ речник ГУ Поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

Наслідки пожежі на кухні, пошкоджений інтер'єр.