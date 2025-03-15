Тарас Прохасько презентує нову книгу у Івано-Франківську

З друкарні приїхала довгоочікувана книжка Тараса Прохаська – “Люна”.
У вівторок, 18 березня, о 17 год. у книгарні Лілея-НВ відбудеться презентація.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише правда ІФ з посиланням на книгарню лілея-НВ
«Люна» – це не повість про собаку, хоча і про собаку, та й не одну, там також є. Це пронизлива збірка коротких текстів, кожен з яких проникає глибоко всередину і потім довго не відпускає.
Тексти збірки дихають кожним словом, читаючи їх, чуєш спів птахів, шелестіння трави, намацуєш жорстку кору старих дерев чи пухнасте хутро сусідських котів.
Ця книга – про любов. Любов до всього живого і справжнього, яке оточує людину змалку і супроводжує протягом усього життя