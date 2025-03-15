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Тарас Прохасько презентує нову книгу у Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тарас Прохасько презентує нову книгу у Івано-Франківську

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 15:44
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З друкарні приїхала довгоочікувана книжка Тараса Прохаська – “Люна”.

У вівторок, 18 березня, о 17 год. у книгарні Лілея-НВ відбудеться презентація.

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Про це пише правда ІФ з посиланням на книгарню лілея-НВ

«Люна» – це не повість про собаку, хоча і про собаку, та й не одну, там також є. Це пронизлива збірка коротких текстів, кожен з яких проникає глибоко всередину і потім довго не відпускає.

Тексти збірки дихають кожним словом, читаючи їх, чуєш спів птахів, шелестіння трави, намацуєш жорстку кору старих дерев чи пухнасте хутро сусідських котів.

Ця книга – про любов. Любов до всього живого і справжнього, яке оточує людину змалку і супроводжує протягом усього життя

Книжкова презентація у книгарні, 18 березня 17:00