Тарас Прохасько презентує нову книгу у Івано-Франківську

З друкарні приїхала довгоочікувана книжка Тараса Прохаська – “Люна”.

У вівторок, 18 березня, о 17 год. у книгарні Лілея-НВ відбудеться презентація.

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Про це пише правда ІФ з посиланням на книгарню лілея-НВ

«Люна» – це не повість про собаку, хоча і про собаку, та й не одну, там також є. Це пронизлива збірка коротких текстів, кожен з яких проникає глибоко всередину і потім довго не відпускає.