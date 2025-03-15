Калуська громада провела в останню путь Любомира Синяка

Калуська громада попрощалася з полеглим на війні Любомиром Синяком

Воїн загинув під час бойових дій на Бахмутському напрямку. Героя похоронили на кладовищі у рідному селі Голинь, передає Правда ІФ з посиланням на Калуську міську раду.

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Любомир Синяк народився у селі Голинь 10 березня 1977 року. Навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив у столичний інститут. Після двох років навчання у виші відбув строкову службу в армії. У 2004 році створив сім’ю, з якою проживав у селі Тужилів. Разом із дружиною виховував трьох дітей.

Похорон Любомира Синяка

У 2024 році Любомир Синяк знову присягнув на вірність Україні. Він служив оператором безпілотних літальних апаратів у підрозділі розвідки та коригування. Любомир Синяк загинув 2 березня.