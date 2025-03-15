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Калуська громада провела в останню путь Любомира Синяка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада провела в останню путь Любомира Синяка

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 16:40
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Калуська громада попрощалася з полеглим на війні Любомиром Синяком

Воїн загинув під час бойових дій на Бахмутському напрямку. Героя похоронили на кладовищі у рідному селі Голинь, передає Правда ІФ з посиланням на Калуську міську раду.

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Любомир Синяк народився у селі Голинь 10 березня 1977 року. Навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив у столичний інститут. Після двох років навчання у виші відбув строкову службу в армії. У 2004 році створив сім’ю, з якою проживав у селі Тужилів. Разом із дружиною виховував трьох дітей.

Похоронна церемонія з українським прапором на вулиці.
Похорон Любомира Синяка

У 2024 році Любомир Синяк знову присягнув на вірність Україні. Він служив оператором безпілотних літальних апаратів у підрозділі розвідки та коригування. Любомир Синяк загинув 2 березня.

Марш з українськими прапорами на вулиці
Люди моляться на колінах біля церкви.
Військові несуть труну під прапором України.
Люди на похороні, труна під прапором України.
Урочиста церемонія з українським прапором біля людей.
Люди з прапорами крокують вулицею
Церемонія поховання з прапором України та військовими.
Люди у скорботі біля труни з прапором.
Люди на цвинтарі з прапорами та вінками.