На Прикарпатті оголосили штормове попередження

До кінця дня 15 березня по області та місту очікується сильний дощ та мокрий сніг

Очікується 30-49 мм за 12 год та менше (ІI рівень небезпечності, помаранчевий), пише Правда ІФ

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15 -17 березня, у зв´язку з опадами у виглядi дощу з переходом у сніг у високогiр´ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).