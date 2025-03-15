Франківський “Ураган” зіграв унічию з київським “ХІТом”

Франківський “Ураган” зіграв унічию зі столичною командою “ХІТ” у 18 турі Екстра-ліги чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок відбувся 15 березня в Івано-Франківську, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

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Матч транслювали на офіційному YouTube-каналі Асоціації футзалу України.

Матч пройшов без голів. Іванофранківці мали можливість відкрити рахунок під час пенальті, однак не скористалися такою нагодою.

Головний тренер франківського “Урагану” Юрій Іванишин подякував Збройним силам України за можливість проводити спортивні змагання. Також прокоментував саму гру.

“З рахунком 0:0 — перемогли воротарі, перемогла оборона. Зараз ми підходимо до кінцівки сезону. Тому кожен матч є дуже важливим”, — каже Юрій Іванишин.

Також вдалу гру у захисті відзначив тренер команди “ХІТ” Владислав Лисенко.

“Деякі помилки були наприкінці матчу, коли хотіли виграти й побігли вперед. Десь позаду не догравали. За сьогоднішній матч можу виокремити тільки нашого воротаря, тому що завершальні стадії — якийсь жах. Ми не можемо у площину воріт влучити. Все це переноситься з тренувань”, — сказав про гру підопічних тренер столичної команди.

Наступний матч Екстра-ліги “Ураган” зіграє проти команди “Харків” 22 квітня на виїзді.