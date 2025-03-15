Що подивитись на вихідні: топ-7 фільмів українського виробництва 2024 року

Минулого року вийшло у прокат багато фільмів вітчизняного виробництва, які треба подивитись.

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Останні кілька років галузь українського кінематографу переживає справжній “бум”. У кінотеатрах транслюють десятки фільмів різних за жанром.

Інформаційний ресурс Правда.іф для свого читача підготував підбірку вітчизняних стрічок 2024 року.

“Ля Палісіада”

Фільм, який Україна відправила на Оскар, і який, на жаль, не потрапив в лонглист. Стрічка в жанрі “пострадянський нуар”, яка оповідає про останні тижні перед мораторієм на смертну кару.

“Ля Палісіада”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Я, “Побєда” і Берлін”

Кінематографічний “довгобуд” про життя та пригоди Андрія Кузьменка – Кузьми Скрябіна. Нова українська комедія, яку не можна пропускати!

“Я, “Побєда” і Берлін”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Я і Фелікс”

Обов’язкова до перегляду драма, яка розтопить твоє серце. Фільм про дорослішання хлопчика Тимофія в 1990-ті та його дружбу з бойфрендом бабусі, колишнім контррозвідником Феліксом (Юрій Іздрик).

“Я і Фелікс”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Будинок “Слово”. Нескінченний роман”

Історія, заснована на реальних подіях. Ти побачиш початок Розстріляного Відродження та мешканців легендарного харківського будинку “Слово”, яких влада знищує лише за творчість.

“Будинок “Слово”. Нескінченний роман”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Яремчук: Незрівнянний світ краси”

Один з найцікавіших документальних фільмів року. Стрічка про злет кар’єри та трагічну загибель співака Назарія Яремчука – першу попзірку України.

“Яремчук: Незрівнянний світ краси”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Конотопська відьма”

Знаковий фільм в історії вітчизняного кіно, як початок першого українського горор-всесвіту. Фільм про конотопську відьму, яка жорстоко мститься окупантам за смерть свого коханого.

“Конотопська відьма”: дивитись онлайн трейлер фільму

“Назавжди-Назавжди”

Останній фільм в нашому списку найкращих українських фільмів 2024 року. Стрічка Анни Бурячкової про дорослішання в 90-ті, яка підкорила міжнародні фестивалі.

“Назавжди-Назавжди”: дивитись онлайн трейлер фільму