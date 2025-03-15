“На щиті” до рідного дому повертається полеглий Герой Ігор Юзьків

У неділю, 16 березня, Болехівська громада зустріне тіло Ігоря Юзьківа, який віддав своє життя, захищаючи Україну
Війна щодня завдає нашій країні невимовного болю, забираючи життя кращих синів і дочок України. Втрата кожного воїна – це рана, яка не загоїться, смуток, що залишається у серцях близьких, друзів та всієї громади.
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Болехівська міська рада просить жителів громади долучитися до зустрічі воїна, створивши живий коридор слави вулицею Данила Галицького (парк колишнього лісокомбінату – перехрестя біля магазину «Оксана» – вул. О.Кобилянської – вул. Ю.Дрогобича – вул. Мандрика). Скорботний кортеж вийде з м.Долини орієнтовно у другій половині дня (про годину виїзду повідомимо згодом).
Віддаймо шану нашому захиснику, розділімо цю непоправну втрату з рідними загиблого. Схилімо голови перед вічною пам’яттю нашого захисника, разом помолімося.