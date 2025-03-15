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У Франківську п'яний водій спричинив ДТП за участі трьох автомобілів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську п’яний водій спричинив ДТП за участі трьох автомобілів

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 21:13
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Нетверезий водій вчинив ДТП за участі трьох автомобілів: патрульні задокументували пригоду.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

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Днями на вулиці Коновальця водій автомобіля Mazda не вибравши безпечну швидкість руху, допустив зіткнення з автомобілем BMW, що рухався попереду, а той внаслідок зіткнення вʼїхав у авто Renault. Унаслідок аварії всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у 47-річного водія Mazda ознаки сп’яніння.

Чоловік пройшов освідування на стан сп’яніння і як результат – 4.98 проміле алкоголю в організмі.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.