На Донеччині загинув прикарпатець Олег Івахнюк

Скорботна звістка прийшла на Калущину
На війні загинув мешканець села Голинь, солдат Олег Івахнюк, 1998 року народження.
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Про це повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда передає Правда ІФ
Герой став до боротьби за незалежність України у травні 2023 року. Гідно та віддано служив стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти однієї з військових частин.
Вірний військовій присязі, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, на превеликий жаль, Воїн загинув 1 березня 2025 року на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.