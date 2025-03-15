ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Донеччині загинув прикарпатець Олег Івахнюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Донеччині загинув прикарпатець Олег Івахнюк

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 21:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботна звістка прийшла на Калущину

На війні загинув мешканець села Голинь, солдат Олег Івахнюк, 1998 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда передає Правда ІФ

Герой став до боротьби за незалежність України у травні 2023 року. Гідно та віддано служив стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, на превеликий жаль, Воїн загинув 1 березня 2025 року на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Вічна пам'ять герою, свічки, прапор України.
Полеглий Олег Івахнюк