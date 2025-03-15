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Калуська громада провела в останню путь Героя Миколу Стрільчука ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада провела в останню путь Героя Миколу Стрільчука ФОТО

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 22:08
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Калуська громада у скорботі

Сьогодні, 15 березня, Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища, про це повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда, передає правда ІФ

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Люди з вінками і квітами в снігу на вулиці.
Люди на снігу, похорон процесія, зима.
  • Микола Стрільчук народився 3 грудня 1999 року в Калуші. Тут проходило його дитинство. Навчався в ліцеї №1. Микола дуже любив малювати, тож після закінчення школи вступив до Івано-Франківського вищого художнього училища №3, де навчався різьблення по дереву.
  • Згодом працював на будівництвах в Івано-Франківську та Львові. Був чуйним та уважним, завжди старався допомагати та підтримувати свою матір і сестру. Дуже любив своїх племінників, проводив з ними багато часу. Своїх дітей не мав, проте мріяв створити сім’ю.
  • На захист рідної Батьківщини Микола Стрільчук став у серпні 2023 року. Самовіддано служив інспектором прикордонної служби 3-ї категорії – помічником гранатометника другого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин.

Герой чекав перемоги, радів весні та кожному дню, завжди був життєрадісним і веселим.

На превеликий жаль, 9 березня 2025 року на Донеччині наш Захисник помер внаслідок гострої серцевої недостатності.

Миколу Стрільчука поховали на Алеї Слави міського кладовища.

Пам’ять про його боротьбу буде жити в серцях кожного з нас. Дякуємо Воїну за захист України. Щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять і слава Героєві Миколі Стрільчуку!

Військовий похорон під снігопадом біля церкви
Зимова церемонія прощання із захисником з прапором.
Жінки на похороні полеглого воїна, Україна.
Люди на параді під снігом з прапором України.
Військові несуть труну під час снігу, прапор України.