Калуська громада провела в останню путь Героя Миколу Стрільчука ФОТО

Калуська громада у скорботі
Сьогодні, 15 березня, Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища, про це повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда, передає правда ІФ
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- Микола Стрільчук народився 3 грудня 1999 року в Калуші. Тут проходило його дитинство. Навчався в ліцеї №1. Микола дуже любив малювати, тож після закінчення школи вступив до Івано-Франківського вищого художнього училища №3, де навчався різьблення по дереву.
- Згодом працював на будівництвах в Івано-Франківську та Львові. Був чуйним та уважним, завжди старався допомагати та підтримувати свою матір і сестру. Дуже любив своїх племінників, проводив з ними багато часу. Своїх дітей не мав, проте мріяв створити сім’ю.
- На захист рідної Батьківщини Микола Стрільчук став у серпні 2023 року. Самовіддано служив інспектором прикордонної служби 3-ї категорії – помічником гранатометника другого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин.
Герой чекав перемоги, радів весні та кожному дню, завжди був життєрадісним і веселим.
На превеликий жаль, 9 березня 2025 року на Донеччині наш Захисник помер внаслідок гострої серцевої недостатності.
Миколу Стрільчука поховали на Алеї Слави міського кладовища.
Пам’ять про його боротьбу буде жити в серцях кожного з нас. Дякуємо Воїну за захист України. Щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять і слава Героєві Миколі Стрільчуку!