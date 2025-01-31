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У Івано-Франківську оголосили збір книжок для військових

Автор: Любов Семанишин
31/01/2025 11:43
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Деканат факультету суспільних і прикладних наук Університету Короля Данила, спільно з Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І.Франка, організовує збір книг для військових напередодні Міжнародного дня дарування книги, інформує Правда.іф.

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Акція запланована в межах реалізації проєкту деканату та Книжкового клубу УКД «Партнерство заради перемоги: вдячність у діях».

«Ця ініціатива – гарна можливість стати дотичним до допомоги військовим. Університет Короля Данила популяризує читання серед своїх студентів і залучає їх до просвітницької діяльності», – зазначив декан Факультету суспільних і прикладних наук УКД Роман Зварич.

Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції і до 7 лютого принести книги до деканату університету (4 поверх).

Увага: для збору приймають книги лише українською мовою!