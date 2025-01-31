Книга франківця Мирослава Кошика стала найкращим дитячим виданням в Україні 2024 року

30 січня 2024 року в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей міста Києва експертки лабораторії дитячого читання «BaraBooka» відзначили найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року.

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До короткого списку Топу БараБуки цьогоріч увійшло 25 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих, пише Ратуша з посиланням на сайт проєкту.

«Упродовж року проявилася нова потужна, стійка, конкурентна хвиля авторів. Це також засвідчує важливу готовність видавців робити ставки на нові імена. Міцнішає й стає дедалі стійкішою культура укрдитліту: багато письменників та видавців узяли за правило звертатися до редакторів та психологів за супервізією, не припиняються приватні профільні навчальні курси» — відзначає керівниця «БараБуки» Тетяна Стус.

В номінації «Пізнавальна книжка року» перемогу здобув франківець Мирослав Кошик з книгою «Історія України для наймолодших» (видавництво Маґура).

Про автора

Мирослав Кошик – історик, політолог, інформаційний аналітик. Закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 1995 році. Викладав у 23 ліцеї, навчався в аспірантурі.

З 1997 року викладав на філософському факультеті ПНУ. З 2002 року – у Manor College в Дженкінтаун, Пенсильванія (США), де захистив дисертацію «Особливості українського протестантизму на прикладі діяльності церковних братств Руського та Белзського воєводств в другій половині 16 століття».

Активний учасник Євромайдану. У 2019 році став радником міського голови Івано-Франківська з питань співпраці із засобами масової інформації.

Про рейтинг

BaraBooka — це проєкт із підтримки дитячого читання, який працює з 2014 року. Це перший український універсальний інформаційний ресурс про видання для дітей та підлітків.

Щороку авторки й експертки порталу вказують на яскраві дебюти та відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку.