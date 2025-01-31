Книга франківця Мирослава Кошика стала найкращим дитячим виданням в Україні 2024 року

30 січня 2024 року в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей міста Києва експертки лабораторії дитячого читання «BaraBooka» відзначили найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
До короткого списку Топу БараБуки цьогоріч увійшло 25 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих, пише Ратуша з посиланням на сайт проєкту.
«Упродовж року проявилася нова потужна, стійка, конкурентна хвиля авторів. Це також засвідчує важливу готовність видавців робити ставки на нові імена. Міцнішає й стає дедалі стійкішою культура укрдитліту: багато письменників та видавців узяли за правило звертатися до редакторів та психологів за супервізією, не припиняються приватні профільні навчальні курси» — відзначає керівниця «БараБуки» Тетяна Стус.
В номінації «Пізнавальна книжка року» перемогу здобув франківець Мирослав Кошик з книгою «Історія України для наймолодших» (видавництво Маґура).
Про автора
Мирослав Кошик – історик, політолог, інформаційний аналітик. Закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 1995 році. Викладав у 23 ліцеї, навчався в аспірантурі.
З 1997 року викладав на філософському факультеті ПНУ. З 2002 року – у Manor College в Дженкінтаун, Пенсильванія (США), де захистив дисертацію «Особливості українського протестантизму на прикладі діяльності церковних братств Руського та Белзського воєводств в другій половині 16 століття».
Активний учасник Євромайдану. У 2019 році став радником міського голови Івано-Франківська з питань співпраці із засобами масової інформації.
Про рейтинг
BaraBooka — це проєкт із підтримки дитячого читання, який працює з 2014 року. Це перший український універсальний інформаційний ресурс про видання для дітей та підлітків.
Щороку авторки й експертки порталу вказують на яскраві дебюти та відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку.