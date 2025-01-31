Який iPhone чекати у цьому році?

Не встиг світ побачити нову лінійку iPhone 16, яку Apple презентувала 9 вересня 2024 року, як усі почали судачити, яким же буде новий iPhone 17. На даний час відомо небагато, але Apple цього року дійсно має намір показати новий, зовсім інший iPhone.

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Офіційна презентація iPhone 17, як завжди відбудеться у вересні цього року. Очікується, що на заміну лінійці Plus прийде нова Air модель – iPhone Air.

Apple iPhone 17 Air має стати найтоншим в історії, товщина смартфону буде складати рекордні 5 – 6 мм. Якщо порівнювати з iPhone 16 Pro Max, який ви можете придбати за вигідною ціною та з гарантією 12 місяців в інтернет-магазині Mr.Fix, товщина якого складає 8,25 мм, то iPhone Air дійсно стане революційним. Але така товщина нового iPhone відчутно зменшить його продуктивність. Перш за все нова модель не отримає камери, такі як наприклад у моделей Pro та Pro Max. Зі слів інсайдерів iPhone 17 Air отримає лише одинарну основну камеру, що буде дуже схоже на бюджетну модель iPhone SE. Тобто смартфон буде не призначений для любителів фото та відео зйомок. Одна основна камера буде 48 Мп і увесь блок камер буде розташований горизонтально. iPhone отримає дисплей розміром 6,6 дюйми, процесор на чипі A19 з 8 ГБ оперативної памʼяті та зовсім нову систему охолодження. Компанія Apple хоче оснастити нове покоління iPhone системою охолодження з використанням радіатора з камерою випаровування.

Ще вагомою зміною стане те, що новий iPhone 17 Air не буде мати слота під сім картку. Так, зараз усі iPhone, які виготовляються для американського ринку також не мають фізичної сім карти, але тут мова вже йде і про європейський ринок. І така тенденція зрозуміла, бо споживач все частіше обирає iPhone з eSIM. Додамо, що й українські оператори зв’язку удосконалюють дану технологію щороку та роблять усе для зручності споживачів. Також, якщо компанія Apple не захоче значно зменшувати обʼєм акумуляторної батареї, яка має бути приблизно 4 000 мАг у новому iPhone Air, то їй доведеться відмовитися і від другого динаміка.

Багато аналітиків вважають, що саме Apple поверне моду на ультратонкі смартфони, які були у тренді майже 10 років тому. Ну, що ми можемо сказати, компанія Apple знається на тому, як задавати тренди. Та і весь сучасний світ смартфонів кожного року копіює усе, що випускає Apple.

Але головним фактором нового iPhone завжди є ціна. І iPhone 17 Air на думку аналітиків буде мати приємну ціну для споживачів. Вартість нової моделі оцінюють в 899$, що виглядає дійсно привабливо на фоні моделей Pro та Pro Max.

Що ж, до вересня залишилося не так і багато часу, тому чуток з кожним місяцем буде становитися усе більше і більше, увесь світ буде гадати, яким же буде новий iPhone 17. А нам залишається тільки відкладати гроші на купівлю нового флагманського смартфону.

Какой iPhone ждать в этом году?

Не успел мир увидеть новую линейку iPhone 16, которую Apple представила 9 сентября 2024 года, как все начали судить, каким же будет новый iPhone 17. В настоящее время известно немного, но Apple в этом году действительно намерена показать новый, совсем другой iPhone.

Официальная презентация iPhone 17, как обычно, состоится в сентябре этого года. Ожидается, что на смену линейке Plus придет новая Air модель – iPhone Air.

Apple iPhone 17 Air должен стать самым тонким в истории, толщина смартфона будет составлять рекордные 5 – 6 мм. Если сравнивать с iPhone 16 Pro Max, который вы можете приобрести по выгодной цене и с гарантией 12 месяцев в интернет-магазине Mr.Fix, толщина которого составляет 8,25 мм, iPhone Air действительно станет революционным. Но такая толщина нового iPhone ощутимо снизит его производительность. Прежде всего, новая модель не получит камеры, такие как например у моделей Pro и Pro Max. По словам инсайдеров iPhone 17 Air получит только одинарную основную камеру, что будет сильно похоже на бюджетную модель iPhone SE. То есть, смартфон будет не предназначен для любителей фото и видео съемок. Одна основная камера будет 48 Мп, и весь блок камер будет расположен горизонтально. iPhone получит дисплей размером 6,6 дюйма, процессор на чипе A19 с 8 ГБ оперативной памяти и совершенно новую систему охлаждения. Компания Apple хочет оснастить новое поколение iPhone системой охлаждения с использованием радиатора с камерой испарения.

Еще весомым изменением станет то, что новый iPhone 17 Air не будет иметь слота под сим карту. Да, сейчас все iPhone, производимые для американского рынка, также не имеют физической сим карты, но здесь речь уже идет и о европейском рынке. И такая тенденция ясна, так как потребитель все чаще выбирает iPhone с eSIM. Добавим, что и украинские операторы связи совершенствуют данную технологию каждый год и делают все для удобства потребителей. Также если компания Apple не захочет значительно уменьшать объем аккумуляторной батареи, которая должна быть около 4 000 мАч в новом iPhone Air, то ей придется отказаться и от второго динамика.

Многие аналитики считают, что именно Apple вернет моду на ультратонкие смартфоны, находившиеся в тренде почти 10 лет назад. Ну, что мы можем сказать, компания Apple разбирается в том, как задавать тренды. Да и весь современный мир смартфонов каждый год копирует все, что выпускает Apple.

Но главным фактором нового iPhone всегда есть цена. И iPhone 17 Air по мнению аналитиков будет иметь приятную цену для потребителей. Стоимость новой модели оценивается в 899$, что выглядит действительно привлекательно на фоне моделей Pro и Pro Max.

Что ж, до сентября осталось не так много времени, поэтому слухов с каждым месяцем будет становиться все больше и больше, весь мир будет гадать, каким же будет новый iPhone 17. А нам остается только откладывать деньги на покупку нового флагманского смартфона.

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