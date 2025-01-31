Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття передав генератор для ЗСУ

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття вже вкотре передав генератор для потреб Збройних Сил України на Донецькому напрямку. Це обладнання допоможе військовим у польових умовах забезпечити безперебійну роботу зв’язку, техніки та інших необхідних засобів, інформує читачів Правда іф.

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Представники штабу зазначають, що підтримка армії є їхнім постійним пріоритетом. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та небайдужих громадян вдається регулярно забезпечувати військових необхідною допомогою.

«Ми продовжуємо нашу роботу, бо розуміємо, наскільки важливо, щоб українські захисники мали все необхідне для виконання бойових завдань. Дякуємо кожному, хто долучається», – зазначають у волонтерському штабі.

Допомога армії триває, і волонтери закликають усіх, хто має можливість, долучатися до підтримки українських військових.