У Калуші колишній дитсадок перетворять у прихисток для переселенців ФОТО

В Калуші почалася реконструкція колишнього дитячого садка «Зірочка», який стане сучасним житловим простором для ВПО

Новий простір розрахований на приблизно 150 осіб, передає Правда ІФ з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

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Передбачено створення студій, однокімнатних та двокімнатних квартир, а також безбар’єрного житла для людей з інвалідністю та кімнат за принципом гуртожитку.

“Але це не просто житловий проєкт – це важливий соціальний простір. У будівлі передбачені зони спільного користування, де мешканці зможуть зустрічатися, спілкуватися, підтримувати один одного. Будуть облаштовані дитячі майданчики, рекреаційні зони, місця для зустрічей громади. Усе це зробить простір комфортним не тільки для ВПО, а й для місцевих мешканців, створюючи дружнє середовище для взаємодії та співпраці”, – зазначив Найда.

Будівля колишнього дитсадка пустувала вже 20 років. Тут проведуть повну реконструкцію: утеплення даху, фасаду та підлоги, заміну вікон і дверей, встановлення сучасних теплових насосів. Це дозволить значно зменшити витрати на опалення та створить комфортні умови проживання для мешканців.

Колишній садок “Зірочка”

Проєкт став можливим завдяки співпраці з благодійним фондом «Ко-Хати», громадською організацією «Металаб» за підтримки міжнародного фонду Habitat for Humanity International.

Фонд орендував будівлю на 10 років, узявши на себе відповідальність за її експлуатацію. Це дасть можливість людям оселитись тут на середньо- і довгостроковий період за надійним договором, що чітко регулює права і обов’язки мешканців.