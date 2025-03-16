ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуші колишній дитсадок перетворять у прихисток для переселенців ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші колишній дитсадок перетворять у прихисток для переселенців ФОТО

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 12:22
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Калуші почалася реконструкція колишнього дитячого садка «Зірочка», який стане сучасним житловим простором для ВПО

Новий простір розрахований на приблизно 150 осіб, передає Правда ІФ з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Передбачено створення студій, однокімнатних та двокімнатних квартир, а також безбар’єрного житла для людей з інвалідністю та кімнат за принципом гуртожитку.

“Але це не просто житловий проєкт – це важливий соціальний простір. У будівлі передбачені зони спільного користування, де мешканці зможуть зустрічатися, спілкуватися, підтримувати один одного. Будуть облаштовані дитячі майданчики, рекреаційні зони, місця для зустрічей громади. Усе це зробить простір комфортним не тільки для ВПО, а й для місцевих мешканців, створюючи дружнє середовище для взаємодії та співпраці”, – зазначив Найда.

Будівля колишнього дитсадка пустувала вже 20 років. Тут проведуть повну реконструкцію: утеплення даху, фасаду та підлоги, заміну вікон і дверей, встановлення сучасних теплових насосів. Це дозволить значно зменшити витрати на опалення та створить комфортні умови проживання для мешканців.

Вулична виставка зі стендами біля старого будинку.
Колишній садок “Зірочка”

Проєкт став можливим завдяки співпраці з благодійним фондом «Ко-Хати», громадською організацією «Металаб» за підтримки міжнародного фонду Habitat for Humanity International.

Люди стоять на вулиці біля будівлі
Покинута будівля біля зарослого шляху, похмура погода.
Старий будинок, люди зібралися на подвір’ї.
Жінки позують біля будівлі з українським прапором.

Фонд орендував будівлю на 10 років, узявши на себе відповідальність за її експлуатацію. Це дасть можливість людям оселитись тут на середньо- і довгостроковий період за надійним договором, що чітко регулює права і обов’язки мешканців.

Вулична подія біля старої будівлі з людьми.
Група людей стоять на вулиці в черзі.
Зібрання людей на вулиці біля будівлі.