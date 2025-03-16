У Івано-Франківську пластуни організували благодійний книжковий форум на підтримку військових

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В одному з торгових центрів Івано-Франківська 15 березня 2025 року відбувся благодійний книжковий форум.

Його організували скаути 56 куреня імені Мілени Рудницької. На заході відвідувачі мали можливість придбати як нові, так і вживані книги. Усі зібрані гроші пластуни передадуть на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд “Алярм”.

Про це розповіла організаторка заходу, пластунка Яна Битчай, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

З її слів, на форумі представили приблизно 200 нових книг за ціною від 200 до 1000 гривень та 400 вживаних — від 50 до 200 гривень.

“Щоб зібрати вживані книжки, ми розкладали коробки в різних кафе і давали про це інформацію у соціальних мережах. Тож люди приносили їх і таким чином надавали книгам друге життя. Окрім цього, вони долучалися до доброї справи, адже 100% грошей, зароблених на форумі, ми передамо Збройним силам України”, — каже Яна Битчай.

Нові та вживані книги на благодійному форумі в Івано-Франківську, 15 березня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Соломія Шаргавіцька на благодійному книжковому форумі купила вживану літературу. Книжку “Кафе на краю світу” Джона Стрелекі їй рекомендували в школі. Також про неї дівчина читала хороші відгуки в інтернеті.

“Думаю, вона буде для мене цікавою, люблю щось таке фантастичне. Взагалі я на цьому форумі знайшла багато книжок, які мені раніше рекомендували, але вибрала цю”, — каже Соломія Шаргавіцька.

Благодійний книжковий форум в Івано-Франківську, 15 березня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

За першу годину форуму пластуни зібрали 5 тисяч гривень. Зі слів організаторки, в програмі заходу також відбувся аукціон та концерт.