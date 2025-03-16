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В Старому Угринові відкрили меморіальну дошку полеглому нацгвардійцю Ігорю Перегіняку ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Старому Угринові відкрили меморіальну дошку полеглому нацгвардійцю Ігорю Перегіняку ФОТО

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 14:24
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На фасаді Староугринівського ліцею урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену старшому солдату Ігорю Перегіняку — воїну 50 полку Національної гвардії України, який до останнього подиху захищав свою рідну землю.

Меморіальна дошка Ігорю Перегіняку, випускнику ліцею.
Меморіальна дошка Ігорю Перегіняку

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 50 полку Нацгвардії Семена Височана, передає правда ІФ

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Ігор загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку внаслідок штурмових дій ворога.

«Ігор був гідним сином своєї країни. Схиляю голову перед його подвигом. Ми маємо пам’ятати про наших побратимів і їхню самопожертву заради миру та свободи нашої батьківщини. Помстимося за кожного!», — зазначив офіцер Прикарпатського підрозділу підполковник Руслан Батіг.

Військовий з букетом на церемонії пам'яті

Ця меморіальна дошка стане символом пам’яті для учнів, мешканців громади та всіх українців, нагадуючи про героїзм нашого воїна та його відвагу в боротьбі за незалежність України.

Військовий виступає перед мікрофоном на заході
Група людей перед будівлею, включно з військовими.
Військові в караулі біля меморіальної дошки.
Освячення військових священиком перед будівлею
Церемонія покладання квітів на меморіалі
Українські військові у камуфляжі стоять на вулиці.
Група людей на вулиці під час урочистості.