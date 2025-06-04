У Калуші на святкуванні останнього дзвоника неповнолітня дівчина отруїлася алкоголем

У п’ятницю, 30 травня, у школах Калуської громади пролунав останній дзвоник. Заклади громадського харчування були заповнені радісними учнівськими обличчями. Однак, траплялися і неприємні випадки.

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В скверах, на площі Героїв та в парку фіксувалися факти відпочинку молоді зі спиртними напоями та нецензурною лайкою, повідомляє Калуська міська рада.

Під час патрулювання на території міського парку культури і відпочинку ім. Івана Франка, інспектори сектору з охорони громадського порядку виявили неповнолітню дівчину з сильною інтоксикацією організму алкоголем. Інспектори намагалися привести її до тями та надавали домедичну допомогу.

Відразу було викликано екстрену медичну допомогу. Прикро, що цього не зробили неповнолітні друзі дівчини. Медики госпіталізували дитину до лікувального закладу.