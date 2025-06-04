У Франківську представили пропозиції для муралів «Стіни пам’яті та слід війни»

У Музеї мистецтв Прикарпаття п’ятеро молодих художників групи City Art представили проєкт «Стіни пам’яті та слід війни» в рамках виставки — пропозиції для зміни простору Івано-Франківська.

Про це повідомляє кореспондентка Укрінформу.

«Ці проєкти можуть бути використані для муралів як на житлових будинках, так і на їдальнях, кав’ярнях… В цьому плані виставка є актуальною, бо це не лише художній твір, але й те мистецтво, яке може бути втілене у міському просторі. Виставка направлена більше для громадськості та тих, хто цікавиться мистецтвом», – зазначила учений секретар Музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Маник.

Фахівці називають чудовою ідеєю рішення винести на огляд пропозиції, аби підготувати громадськість до майбутніх стінописів.

«Уперше це відбувається у Франківську. Адже гірше, коли хтось затверджує, хтось малює, а ми потім спостерігаємо результат, який нікого не задовольняє», – переконаний живописець та реставратор Михайло Дейнега.

Серед представлених ідей є роботи художника Василя Голондира. Автор зізнається, що ще в перші трагічні дні повномасштабної війни хотів внести нотки оптимізму та перемоги на своїх полотнах.

«Пам’ятаю, повітряні тривоги, російські літаки бомблять усе, гинуть люди. Тоді я почув, як у Чорнобаївці (Херсонська область – ред.) українські бійці громлять російські танки, які наступають. Для ворога це село стало смертельним трикутником і я назвав свою роботу «Чорнобаївський трикутник», – розповів художник.

Він додав, що нині працює над ескізом муралу, присвяченого легендарному командиру Дмитру Коцюбайлу (позивний «Да Вінчі»).

«Хочу передати Да Вінчі як художника, який став воїном. В одній руці у нього палітра, у другій – автомат. Він буде вбраний у військову форму та у вишиванку. Залишилось відпрацювати деталі. Однозначно, моя пропозиція зобразити Да Вінчі у повний зріст», – зазначив Голондир.

Керівник групи City Art Олег Надольський представив ескіз портрета свого друга, який захищає країну на сході. За його словами, Олександр дозволив зобразити свій портрет на муралі у Франківську, який полюбив.