У Городенківській громаді відкрили відділення денного догляду для дітей з інвалідністю

2 червня в Городенківській громаді відкрили відділення денного догляду для дітей.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
У відділенні щодня перебуватимуть дві групи дітей — по 8 осіб у кожній. Заняття триватимуть по 4 години.
“Це дозволить родинам отримати необхідну соціальну підтримку, а дітям — адаптуватися та спілкуватися з однолітками у безпечному й дружньому середовищі”, – повідомляють у Городенківській міській раді.
Відділення функціонуватиме як структурний підрозділ комунального закладу «Центр соціального обслуговування».
Проєкт реалізовано в межах програми «Право на сім’ю» за підтримки благодійної організації «СОС Дитячі містечка».
Завдяки співпраці з благодійною організацією “СОС Дитячі містечка” вдалося:
- провести капітальний ремонт приміщення на суму 1,2 млн грн,
- закупити сучасне реабілітаційне обладнання на 400 тис. грн.
Усі ремонтні роботи виконали з урахуванням норм доступності — щоби кожна дитина почувалася тут комфортно та безпечно.
Відділення почне функціонувати вже найближчим часом. Деталі щодо початку роботи повідомлять у громаді згодом.