У Городенківській громаді відкрили відділення денного догляду для дітей з інвалідністю

2 червня в Городенківській громаді відкрили відділення денного догляду для дітей.

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У відділенні щодня перебуватимуть дві групи дітей — по 8 осіб у кожній. Заняття триватимуть по 4 години.

“Це дозволить родинам отримати необхідну соціальну підтримку, а дітям — адаптуватися та спілкуватися з однолітками у безпечному й дружньому середовищі”, – повідомляють у Городенківській міській раді.

Відділення функціонуватиме як структурний підрозділ комунального закладу «Центр соціального обслуговування».

Проєкт реалізовано в межах програми «Право на сім’ю» за підтримки благодійної організації «СОС Дитячі містечка».

Завдяки співпраці з благодійною організацією “СОС Дитячі містечка” вдалося:

провести капітальний ремонт приміщення на суму 1,2 млн грн,

закупити сучасне реабілітаційне обладнання на 400 тис. грн.

Усі ремонтні роботи виконали з урахуванням норм доступності — щоби кожна дитина почувалася тут комфортно та безпечно.

Відділення почне функціонувати вже найближчим часом. Деталі щодо початку роботи повідомлять у громаді згодом.