537 прикарпатців отримали «пакунок малюка»: ще 2594 – грошову компенсацію

537 сімей з Прикарпаття отримали «пакунок малюка» і ще 2594 – грошову компенсацію за нього.

Станом на 1 червня виплачено 19,95 млн гривень. До речі, вартість одного «пакунка малюка» становить 7689 гривень.

Варто зазначити, що кожна сім’я, у якої народилась дитина, має право отримати від держави «пакунок» або обрати одноразову грошову компенсацію за нього.

До слова, за час існування пілотного проєкту «пакунок малюка» протягом 2020-2024 років понад 729 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію на суму понад 4,7 млрд гривень.

Також батьки новонароджених можуть отримати «пакунок», де зібрано понад 50 якісних дитячих речей.

У 2024 році Міністерство соціальної політики України після публічних консультацій з родинами оновило вміст цього боксу, додавши товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі.