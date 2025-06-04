Чим відрізняються психологи від психотерапевтів: просте пояснення складного

У сучасному світі все більше людей звертаються по допомогу до фахівців у сфері ментального здоров’я. Проте багато хто плутає поняття “психолог” і “психотерапевт”, вважаючи, що це одне й те саме.

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Насправді між цими професіями є суттєві відмінності, і розуміння їх допоможе краще орієнтуватися у виборі спеціаліста в Pleso.

Хто такий психолог?

Психолог — це фахівець, який має вищу освіту в галузі психології. Він вивчає поведінку, мислення, емоції та психіку людини. Психолог працює з клієнтами для вирішення життєвих труднощів, покращення самооцінки, міжособистісних стосунків, професійного вигорання тощо.

Основні особливості роботи психолога:

Не ставить медичних діагнозів.

Не призначає ліки.

Працює з людьми, які перебувають у відносно стабільному психологічному стані.

Може проводити психологічне тестування та консультування.

Хто такий психотерапевт?

Психотерапевт — це фахівець, який пройшов додаткову професійну підготовку в одному або кількох напрямках психотерапії (наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, психоаналіз тощо). Він допомагає людям глибше опрацювати емоційні травми, тривожні розлади, депресії, психосоматичні стани або інші проблеми, які заважають нормально жити.

Особливості психотерапевта:

Має базову освіту (психологічну або медичну) та додаткову спеціалізацію з психотерапії.

Працює з глибшими психологічними проблемами.

Може супроводжувати клієнта тривалий час.

У разі медичної освіти (як у психіатра-психотерапевта) — має право призначати медикаменти.

У чому головна різниця?

Критерій Психолог Психотерапевт Освіта Психологічна Психологічна або медична + психотерапія Глибина роботи Поверхневі труднощі Глибокі психологічні проблеми Використання технік Консультування, діагностика Терапевтичні методи, тривала робота Призначення ліків Ні Тільки психіатри-психотерапевти можуть Тривалість співпраці Короткотермінова Довготривала

До кого звертатися?

Якщо вам потрібно краще зрозуміти себе, подолати стрес, конфлікт або прийняти важливе рішення — звертайтесь до психолога .

. Якщо вас турбують повторювані емоційні проблеми, тривожні стани, панічні атаки, депресія або пережиті травми — краще звернутися до психотерапевта.

Висновок

І психолог, і психотерапевт допомагають людям, але різниця між ними — у підходах, глибині роботи та рівні підготовки. Головне — обрати фахівця, якому ви довіряєте і який дійсно зможе вас підтримати на шляху до внутрішнього балансу.

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