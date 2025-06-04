Чим відрізняються психологи від психотерапевтів: просте пояснення складного

У сучасному світі все більше людей звертаються по допомогу до фахівців у сфері ментального здоров’я. Проте багато хто плутає поняття “психолог” і “психотерапевт”, вважаючи, що це одне й те саме.
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Насправді між цими професіями є суттєві відмінності, і розуміння їх допоможе краще орієнтуватися у виборі спеціаліста в Pleso.
Хто такий психолог?
Психолог — це фахівець, який має вищу освіту в галузі психології. Він вивчає поведінку, мислення, емоції та психіку людини. Психолог працює з клієнтами для вирішення життєвих труднощів, покращення самооцінки, міжособистісних стосунків, професійного вигорання тощо.
Основні особливості роботи психолога:
- Не ставить медичних діагнозів.
- Не призначає ліки.
- Працює з людьми, які перебувають у відносно стабільному психологічному стані.
- Може проводити психологічне тестування та консультування.
Хто такий психотерапевт?
Психотерапевт — це фахівець, який пройшов додаткову професійну підготовку в одному або кількох напрямках психотерапії (наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, психоаналіз тощо). Він допомагає людям глибше опрацювати емоційні травми, тривожні розлади, депресії, психосоматичні стани або інші проблеми, які заважають нормально жити.
Особливості психотерапевта:
- Має базову освіту (психологічну або медичну) та додаткову спеціалізацію з психотерапії.
- Працює з глибшими психологічними проблемами.
- Може супроводжувати клієнта тривалий час.
- У разі медичної освіти (як у психіатра-психотерапевта) — має право призначати медикаменти.
У чому головна різниця?
|Критерій
|Психолог
|Психотерапевт
|Освіта
|Психологічна
|Психологічна або медична + психотерапія
|Глибина роботи
|Поверхневі труднощі
|Глибокі психологічні проблеми
|Використання технік
|Консультування, діагностика
|Терапевтичні методи, тривала робота
|Призначення ліків
|Ні
|Тільки психіатри-психотерапевти можуть
|Тривалість співпраці
|Короткотермінова
|Довготривала
До кого звертатися?
- Якщо вам потрібно краще зрозуміти себе, подолати стрес, конфлікт або прийняти важливе рішення — звертайтесь до психолога.
- Якщо вас турбують повторювані емоційні проблеми, тривожні стани, панічні атаки, депресія або пережиті травми — краще звернутися до психотерапевта.
Висновок
І психолог, і психотерапевт допомагають людям, але різниця між ними — у підходах, глибині роботи та рівні підготовки. Головне — обрати фахівця, якому ви довіряєте і який дійсно зможе вас підтримати на шляху до внутрішнього балансу.
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