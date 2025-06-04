ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чим відрізняються психологи від психотерапевтів: просте пояснення складного
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим відрізняються психологи від психотерапевтів: просте пояснення складного

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 19:06
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У сучасному світі все більше людей звертаються по допомогу до фахівців у сфері ментального здоров’я. Проте багато хто плутає поняття “психолог” і “психотерапевт”, вважаючи, що це одне й те саме.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Насправді між цими професіями є суттєві відмінності, і розуміння їх допоможе краще орієнтуватися у виборі спеціаліста в Pleso.

Хто такий психолог?

Психолог — це фахівець, який має вищу освіту в галузі психології. Він вивчає поведінку, мислення, емоції та психіку людини. Психолог працює з клієнтами для вирішення життєвих труднощів, покращення самооцінки, міжособистісних стосунків, професійного вигорання тощо.

Основні особливості роботи психолога:

  • Не ставить медичних діагнозів.
  • Не призначає ліки.
  • Працює з людьми, які перебувають у відносно стабільному психологічному стані.
  • Може проводити психологічне тестування та консультування.

Хто такий психотерапевт?

Психотерапевт — це фахівець, який пройшов додаткову професійну підготовку в одному або кількох напрямках психотерапії (наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, психоаналіз тощо). Він допомагає людям глибше опрацювати емоційні травми, тривожні розлади, депресії, психосоматичні стани або інші проблеми, які заважають нормально жити.

Особливості психотерапевта:

  • Має базову освіту (психологічну або медичну) та додаткову спеціалізацію з психотерапії.
  • Працює з глибшими психологічними проблемами.
  • Може супроводжувати клієнта тривалий час.
  • У разі медичної освіти (як у психіатра-психотерапевта) — має право призначати медикаменти.

У чому головна різниця?

КритерійПсихологПсихотерапевт
ОсвітаПсихологічнаПсихологічна або медична + психотерапія
Глибина роботиПоверхневі труднощіГлибокі психологічні проблеми
Використання технікКонсультування, діагностикаТерапевтичні методи, тривала робота
Призначення ліківНіТільки психіатри-психотерапевти можуть
Тривалість співпраціКороткотерміноваДовготривала

До кого звертатися?

  • Якщо вам потрібно краще зрозуміти себе, подолати стрес, конфлікт або прийняти важливе рішення — звертайтесь до психолога.
  • Якщо вас турбують повторювані емоційні проблеми, тривожні стани, панічні атаки, депресія або пережиті травми — краще звернутися до психотерапевта.

Висновок

І психолог, і психотерапевт допомагають людям, але різниця між ними — у підходах, глибині роботи та рівні підготовки. Головне — обрати фахівця, якому ви довіряєте і який дійсно зможе вас підтримати на шляху до внутрішнього балансу.

Реклама