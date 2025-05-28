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У Калуші під час велозмагань пролунала стрілянина
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші під час велозмагань пролунала стрілянина

Автор: Олег Мамчур
28/05/2025 14:25
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Вихідними Калуш відзначав День міста, який не обійшлося без надзвичайних ситуацій.

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Як повідомили у Калуській міськраді, під час проведення велозмагань пролунали постріли.

У суботу, 24 травня, під час проведення велозмагань «Домбровське МТВ крос-кантрі 2025» було зафіксовано звук пострілів з вогнепальної зброї на території Домбровського кар’єру. Працівником сектором з охорони громадського порядку було повідомлено про випадок службу екстренних викликів поліції “102”.

Правоохоронці оперативно відреагували та затримали правопорушника”.