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В Яблуниці у траншеї засипало чоловіка, він загинув. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Яблуниці у траншеї засипало чоловіка, він загинув. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/05/2025 13:57
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У Поляницькій громаді під час земляних робіт у траншеї засипало чоловіка, він загинув.

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Про це повідомляють у ГУ ДСНС області.

“28 травня о 11:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Яблуниця Поляницької територіальної громади, під час проведення земляних робіт у приватному господарстві, стався обвал ґрунту, внаслідок чого було засипано чоловіка. По прибуттю до місця виклику рятувальники Надвірнянського району встановили, що під час риття траншеї біля фундаменту будівлі відбулося обвалення ґрунту та повністю засипало людину. На місці події рятувальники деблокували тіло чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги, які констатували смерть”.

Всі обставини встановлюють правоохоронці.

В Яблуниці у траншеї засипало чоловіка, він загинув. ФОТО