Форум дій у Франківську: понад 170 лідерів різних галузей працювали над суспільно-значущими проєктами

Аспен Інститут Київ разом з Промприладом вдруге провели Ukrainian Action Forum в Івано-Франківську. Співорганізаторами стали компанія Blago та Єгор Гребенніков.

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Про це пише “Галка”.

Подія зібрала понад 170 лідерів з усієї України, які поділилися своїм досвідом, знаннями та компетенціями і підсилити суспільно значущі ініціативи та проєкти.

“Минулого року формат вже показав свою ефективність, а частина проєктів — впровадили отримані рекомендації”, – зазначають організатори.

Основний фокус Форуму — робота над суспільно значущими проєктами

Учасники покращували 13 ініціатив, спрямованих на вирішення важливих суспільних викликів, серед яких:

Професія майбутнього “Демінер”.

Допомога своїм — справа честі — корпоративний благодійний фонд групи компаній БО БФ “MTI”.

Ко-Хати — доступне житло для вразливих груп населення.

Сексуальна реабілітація для військовослужбовців та ветеранів після поранення.

DoLadu Mental Health — реабілітація військовослужбовців.

Мережа просторів для підлітків Ko_Laba.

CrimeDataLab.

Освітній проєкт Skarb.

ГО “Сестри доріг” — вирішення проблеми дефіциту водіїв вантажного транспорту та інтеграція жінок у професію.

Ветеранська політика для бізнесу.

Центри життєстійкості.

Вівчарство в Карпатах.

Інформаційна платформа для батьків, що виховують дітей з інвалідністю.

Учасники працювали в робочих групах. Кожен та кожна могли поділитися ідеями та рішеннями, які можна перетворити в конкретні кроки для розвитку ініціатив.

Практичний досвід та приклад для інших: панельні дискусії Форуму

Спікери панельних дискусій поділилися практичним досвідом, розповіли про джерела натхнення та масштабні проєкти, які можуть бути прикладом для інших, проаналізували контекст успішної діяльності в умовах війни. Серед тем були:

Бути собою: український світогляд в дії.

Бізнес під час бурі: нові можливості в час змін.

М’яка сила довгих рішень.

Мистецтво як опора: як творчість лікує, дає сенс і формує майбутнє.

До обговорення долучилися: Олександра Матвійчук, Ігор Гринів, Євген Глібовицький, Микола Кміть, Юлія Марушевська, Олександр Почкун, Галина Янченко, Оксана Сироїд, Олексій Ерінчак, Адам Харлампович, Андрій Зелінський, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Надія Шаповал, Катерина Калитко, В’ячеслав Дрофа (OTOY).

Модерували дискусії: Віта Титаренко, Юрій Филюк, Юлія Тичківська, Ірина Іванчик.

Джерела стійкості суспільства: підсилення пріоритетних напрямків

Крім того, в інтерактивному форматі Світового кафе учасники напрацювали поради та рішення для важливих сфер. Серед них: