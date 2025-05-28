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Форум дій у Франківську: понад 170 лідерів різних галузей працювали над суспільно-значущими проєктами

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 13:33
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Аспен Інститут Київ разом з Промприладом вдруге провели Ukrainian Action Forum в Івано-Франківську. Співорганізаторами стали компанія Blago та Єгор Гребенніков. 

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Про це пише “Галка”.

Подія зібрала понад 170 лідерів з усієї України, які поділилися своїм досвідом, знаннями та компетенціями і підсилити суспільно значущі ініціативи та проєкти. 

“Минулого року формат вже показав свою ефективність, а частина проєктів — впровадили отримані рекомендації”, – зазначають організатори.

Основний фокус Форуму — робота над суспільно значущими проєктами

Учасники покращували 13 ініціатив, спрямованих на вирішення важливих суспільних викликів, серед яких: 

  • Професія майбутнього “Демінер”. 
  • Допомога своїм — справа честі — корпоративний благодійний фонд групи компаній БО БФ “MTI”.
  • Ко-Хати — доступне житло для вразливих груп населення. 
  • Сексуальна реабілітація для військовослужбовців та ветеранів після поранення. 
  • DoLadu Mental Health — реабілітація військовослужбовців.
  • Мережа просторів для підлітків Ko_Laba.
  • CrimeDataLab.
  • Освітній проєкт Skarb.
  • ГО “Сестри доріг” — вирішення проблеми дефіциту водіїв вантажного транспорту та інтеграція жінок у професію.
  • Ветеранська політика для бізнесу. 
  • Центри життєстійкості. 
  • Вівчарство в Карпатах.
  • Інформаційна платформа для батьків, що виховують дітей з інвалідністю.

Учасники працювали в робочих групах. Кожен та кожна могли поділитися ідеями та рішеннями, які можна перетворити в конкретні кроки для розвитку ініціатив.  

Практичний досвід та приклад для інших: панельні дискусії Форуму

Спікери панельних дискусій поділилися практичним досвідом, розповіли про джерела натхнення та масштабні проєкти, які можуть бути прикладом для інших, проаналізували контекст успішної діяльності в умовах війни. Серед тем були: 

  • Бути собою: український світогляд в дії. 
  • Бізнес під час бурі: нові можливості в час змін. 
  • М’яка сила довгих рішень. 
  • Мистецтво як опора: як творчість лікує, дає сенс і формує майбутнє. 

До обговорення долучилися: Олександра Матвійчук, Ігор Гринів, Євген Глібовицький, Микола Кміть, Юлія Марушевська, Олександр Почкун, Галина Янченко, Оксана Сироїд, Олексій Ерінчак, Адам Харлампович, Андрій Зелінський, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Надія Шаповал, Катерина Калитко, В’ячеслав Дрофа (OTOY). 

Модерували дискусії: Віта Титаренко, Юрій Филюк, Юлія Тичківська, Ірина Іванчик. 

Джерела стійкості суспільства: підсилення пріоритетних напрямків

Крім того, в інтерактивному форматі Світового кафе учасники напрацювали поради та рішення для важливих сфер. Серед них:

  • Ветеранська політика.
  • Виробництво та технології оборони. 
  • Інформаційна гігієна.
  • Культура. 
  • Освіта. 
  • Розвиток громад.
  • Розвиток підприємництва.
  • Сімейна політика.
  • Соціальна політика.