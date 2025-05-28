Форум дій у Франківську: понад 170 лідерів різних галузей працювали над суспільно-значущими проєктами

Аспен Інститут Київ разом з Промприладом вдруге провели Ukrainian Action Forum в Івано-Франківську. Співорганізаторами стали компанія Blago та Єгор Гребенніков.
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Про це пише “Галка”.
Подія зібрала понад 170 лідерів з усієї України, які поділилися своїм досвідом, знаннями та компетенціями і підсилити суспільно значущі ініціативи та проєкти.
“Минулого року формат вже показав свою ефективність, а частина проєктів — впровадили отримані рекомендації”, – зазначають організатори.
Основний фокус Форуму — робота над суспільно значущими проєктами
Учасники покращували 13 ініціатив, спрямованих на вирішення важливих суспільних викликів, серед яких:
- Професія майбутнього “Демінер”.
- Допомога своїм — справа честі — корпоративний благодійний фонд групи компаній БО БФ “MTI”.
- Ко-Хати — доступне житло для вразливих груп населення.
- Сексуальна реабілітація для військовослужбовців та ветеранів після поранення.
- DoLadu Mental Health — реабілітація військовослужбовців.
- Мережа просторів для підлітків Ko_Laba.
- CrimeDataLab.
- Освітній проєкт Skarb.
- ГО “Сестри доріг” — вирішення проблеми дефіциту водіїв вантажного транспорту та інтеграція жінок у професію.
- Ветеранська політика для бізнесу.
- Центри життєстійкості.
- Вівчарство в Карпатах.
- Інформаційна платформа для батьків, що виховують дітей з інвалідністю.
Учасники працювали в робочих групах. Кожен та кожна могли поділитися ідеями та рішеннями, які можна перетворити в конкретні кроки для розвитку ініціатив.
Практичний досвід та приклад для інших: панельні дискусії Форуму
Спікери панельних дискусій поділилися практичним досвідом, розповіли про джерела натхнення та масштабні проєкти, які можуть бути прикладом для інших, проаналізували контекст успішної діяльності в умовах війни. Серед тем були:
- Бути собою: український світогляд в дії.
- Бізнес під час бурі: нові можливості в час змін.
- М’яка сила довгих рішень.
- Мистецтво як опора: як творчість лікує, дає сенс і формує майбутнє.
До обговорення долучилися: Олександра Матвійчук, Ігор Гринів, Євген Глібовицький, Микола Кміть, Юлія Марушевська, Олександр Почкун, Галина Янченко, Оксана Сироїд, Олексій Ерінчак, Адам Харлампович, Андрій Зелінський, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Надія Шаповал, Катерина Калитко, В’ячеслав Дрофа (OTOY).
Модерували дискусії: Віта Титаренко, Юрій Филюк, Юлія Тичківська, Ірина Іванчик.
Джерела стійкості суспільства: підсилення пріоритетних напрямків
Крім того, в інтерактивному форматі Світового кафе учасники напрацювали поради та рішення для важливих сфер. Серед них:
- Ветеранська політика.
- Виробництво та технології оборони.
- Інформаційна гігієна.
- Культура.
- Освіта.
- Розвиток громад.
- Розвиток підприємництва.
- Сімейна політика.
- Соціальна політика.