В Івано-Франківську відкрили Простір ментального здоров’я для медичних працівників обласної лікарні

У закладі створили спеціальну кімнату для релаксації та профілактики психоемоційного вигорання медперсоналу.

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В Комунальному некомерційному підприємстві «Обласна клінічна лікарня» Івано-Франківської обласної ради відкрили Простір ментального здоров’я “Поруч з тобою”. Проєкт створено в рамках програми ЮНІСЕФ для підтримки психологічного стану медичних працівників, пишуть Версії.

Новий простір дозволить працівникам обласної клінічної лікарні впродовж дня під час робочої паузи прийти на музичний релакс, поспілкуватися або побути наодинці із собою. Спеціальна кімната облаштована таким чином, щоб створювати атмосферу затишку та спокою для відновлення сил медперсоналу.

“Ми відкриваємо не просто ще одну кімнату в лікарні, а простір дотику до себе. Між собою ми називаємо це місце психологічною кав’ярнею, — і не лише через аромат кави, м’яке світло і затишок, але тому, що будь-хто з працівників закладу може прийти сюди на розмову із собою, з колегами, з тишею”, – розповіла керівниця Центру ментального здоров’я Оксана Чайка.

Ініціаторка проєкту заступниця генерального директора Марія Бойко підкреслила актуальність профілактики психоемоційного вигорання для медичних працівників Івано-Франківської області.

“Ми іноді не зважаємо на свій психологічний стан, але він дійсно багато про що нам сигналізує, і насамперед вказує на те, чи можемо і наскільки можемо бути корисними для когось. Просто це треба вчасно помітити і допомогти собі або прийняти цю допомогу ззовні. І відтепер ми маємо куди звернутися за порадою, підтримкою, щоби попередити небажані критичні стани”, – зазначила заступниця медичного директора з медсестринства Наталія Ружило.

В облаштуванні простору активну участь взяли працівники закладу Стефанія Варунків, Леся Григорчук та інші співробітники лікарні, які долучилися своїми ідеями щодо дизайну і наповнення кімнати.

За словами творців проєкту, під час його реалізації дійшли висновку про необхідність масштабування ідеї на всі відділення лікарні в Івано-Франківську, щоби в кожному був свій куток для релаксу та відновлення. Керівництво закладу планує розширити проєкт і створити подібні простори в інших підрозділах медичного закладу.

Простір ментального здоров’я “Поруч з тобою” став черговим кроком у турботі про медичних працівників Івано-Франківщини, особливо в умовах підвищеного психологічного навантаження, з яким стикаються лікарі та медсестри під час виконання своїх професійних обов’язків.