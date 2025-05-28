“Мова – зброя”: у Франківську провели вечір пам’яті Ірини Фаріон

Меморіальний захід в Івано-Франківську було присвячено пам’яті видатної мовознавиці та громадської діячки, яка відстоювала українську мову.

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В Івано-Франківську відбувся вечір пам’яті Ірини Фаріон під назвою “Мова – зброя”, присвячений видатній українській мовознавиці та громадській діячці. Про проведення заходу повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Під час вечора пам’яті особливі спогади про покійну поділилася її донька Софія Особа.

“Її постать глибока і велична. Чуйна, добра, ввічлива, з любов’ю до Бога і до України, яку заклали батьки. Такою пам’ятає маму її донька Софія Особа”, – повідомив мер Івано-Франківська.

Руслан Марцінків підкреслив значимість постаті Ірини Фаріон для кожного українця.

“Для кожного з нас Ірина Фаріон залишила свій вагомий слід. На жаль, Ірина Фаріон загинула жертовною смертю. Та вона би хотіла, щоб її справа життя продовжувала жити”, – зазначив керівник міста.

Мер Івано-Франківська наголосив на важливості продовження боротьби покійної мовознавиці за утвердження української мови.

“Вона відстоювала все українське, а особливо мову. Сьогодні ми зобов’язані продовжити її шлях. Бо доля мови формує долю народу”, – відзначив Руслан Марцінків.

Під час заходу було підкреслено особливу роль Івано-Франківська у вшануванні спадщини Ірини Фаріон.