У Калуші стерилізуватимуть тварин безкоштовно впродовж трьох тижнів

Калуська громада готується до поновлення співпраці з міжнародною організацією ТОВ “Чотири лапи Україна”, яка грантовим коштом надає послуги стерилізації тварин по всій країні.

Про це пише “Галка” з посиланням на Калуську міську раду.

Меморандум про співпрацю з організацією вже винесено на розгляд депутатів.

Цьогоріч фахівці організації планують прибути в громаду 11 липня і працюватимуть три тижні. До складу робочої групи входять, зокрема, два ветеринари. У планах — охопити стерилізацією не лише Калуш, а й старостинські округи, обстежити безпритульних і домашніх собак та котів.

За день ветеринари можуть провести 20–30 операцій, кожна з яких у ринкових умовах коштує від 1000 грн. Проживання та харчування команди громада забезпечить самостійно.

Досвід співпраці з “Чотири лапи Україна” у 2018 році. Згодом послуги стерилізації фінансувалися з міського бюджету.