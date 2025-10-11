У Калуші рятувальники повернули додому пухнасту улюбленицю

Сьогодні калуські рятувальники отримали незвичний виклик — допомогти кішці, яка, випавши з вікна п’ятого поверху, опинилася на даху балкона третього.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

На місце події оперативно прибули працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою триколінної драбини вони обережно дістали перелякану тваринку та передали її до рук схвильованої власниці.

“Для жінки це був не просто кіт — це справжній член родини. Вона не приховувала емоцій, дякувала рятувальникам за людяність, уважність і тепло, з яким ті поставилися до ситуації”, – йдеться в дописі.

Поруч із колегами працювала офіцер-рятувальник громади, яка ще раз нагадала, що допомога — це не лише про вогонь чи стихію. Це про щоденне служіння людям, навіть коли йдеться про маленьке життя, яке потребує турботи.