У Назавизові відкрили меморіальну дошку на честь воїна Віктора Клим’юка

Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано рідним Героя, пізніше відбулася церемонія покладання квітів представниками влади, а опісля всечесні отці провели освячення памʼятного знаку.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича.

На скорботному заході зібралися представники влади, всечесні отці, учні, вчителі, рідні та друзі Героя України!

“Із болем у серці ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя Віктора. Цей пам’ятний знак щодня нагадуватиме нам про високу ціну нашої незалежності та необхідність бути гідними його самопожертви”, – йдеться в дописі.