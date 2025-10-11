ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Назавизові відкрили меморіальну дошку на честь воїна Віктора Клим’юка

Автор: Уляна Роднюк
Вшанування пам’яті українського захисника з прапорами
Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано рідним Героя, пізніше відбулася церемонія покладання квітів представниками влади, а опісля всечесні отці провели освячення памʼятного знаку.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича.

На скорботному заході зібралися представники влади, всечесні отці, учні, вчителі, рідні та друзі Героя України!

“Із болем у серці ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя Віктора. Цей пам’ятний знак щодня нагадуватиме нам про високу ціну нашої незалежності та необхідність бути гідними його самопожертви”, – йдеться в дописі.

Люди несуть квіти на урочистій церемонії пам’яті
Люди вшанували пам'ять захисників з квітами
Дві жінки ведуть захід на сходах
Люди на церемонії з квітами біля пам’ятника
Учні на шкільній церемонії з жовтим і синім димом

