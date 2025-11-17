У Калуші відкриють меморіальну дошку ветерану війни Іванові Кудибіну

У місті Калуш на Івано-Франківщині вшанують пам’ять ветерана війни, активного громадського діяча Івана Кудибіна.

Відкриття і освячення інтерактивної меморіальної дошки Іванові Кудибіну відбудеться у середу, 19 листопада, на фасаді приміщення Спілки учасників бойових дій Калущини (м. Калуш, вул. Сівецька, 2). Початок о 15:00.

Калушан запрошують на відкриття інтерактивної меморіальної дошки Захиснику.

Іван Кудибін був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. У серпні 2014 року під час третьої хвилі мобілізації був призваний до лав Збройних Сил України в числі інших військових пенсіонерів. Служив у найгарячіших точках, був командиром взводу, пише Калуська міська рада.

24 лютого 2022 року пішов до військкомату, потрапив до 10 бригади, яка обороняла Київську область. У травні 2022 року був звільнений за віком.

Був активним громадським діячем регіону. Спільно з побратимами організовував почесний ескорт для воїнів, які повертаються “на щиті”, постійно підтримував рідних загиблих Героїв. Активно долучався до військово-патріотичного виховання молоді.

У 2016 році був нагороджений медаллю “За гідність та патріотизм”. Нагороджений відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради “За бойову звитягу”, почесною відзнакою “За заслуги перед Прикарпаттям”.

Ветеран війни відійшов у вічність 19 листопада 2024 року на 69 році життя.

