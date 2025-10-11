У Калуші збільшили план доходів бюджету, але продовжують його перевиконувати

У цілому за останні місяці ситуація з наповненням загального фонду бюджету Калуської громади Івано-Франківської області кардинально поліпшилася.

На сайті Калуської міської ради оприлюднили звіт про доходи та видатки бюджету громади у вересні та за дев’ять місяців 2025 року.

Впродовж вересня до загального фонду бюджету громади надійшло близько 83,7 млн гривень проти 77,3 млн гривень за серпень. Щоправда, ріст відбувся завдяки дотаціям і субвенціям в основному з державного бюджету. Без них на місці до загального фонду у вересні зібрали 60,5 млн гривень проти 66,5 млн гривень у серпні. Загалом за дев’ять місяців року до загального фонду бюджету громади планували залучити 766 млн гривень доходів, а реально отримали 771,9 млн гривень.

Якщо станом на початок вересня перевиконання запланованих доходів загального фонду бюджету становило близько 17,5 млн гривень, то зараз перевиконання скоротилося до 5,9 млн гривень. Це, зокрема, пов’язано з тим, що наприкінці серпня й у вересні міська рада збільшувала план доходів загального фонду бюджету, загалом на понад 17 млн гривень. Нагадаємо, що впродовж першої половини року бюджет громади недовиконували. Отже, в цілому за останні місяці ситуація з наповненням загального фонду бюджету кардинально поліпшилася.

У вересні доходи загального фонду бюджету від податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього податку у доходах громади є найбільшою) склали 36,2 млн гривень проти 34,2 млн гривень у серпні. Якщо станом на початок вересня план доходів бюджету громади від податку з доходів фізичних осіб перевиконали на приблизно 22 млн гривень, то на початок вересня перевиконання доходів від ПДФО становить 16,4 млн гривень (однак річний план за останній місяць зріс одразу на 14 млн гривень): надійшло 308 млн гривень при плані 291,6 млн гривень.

Також перевиконують план запланованих доходів бюджету від єдиного податку. Нагадаємо, що станом на середину року, тобто на початок липня, недовиконання запланованих від єдиного податку доходів становило понад 3,3 млн гривень, у липні ситуація змінилася на протилежну, а на початок жовтня перевиконання становить 6,4 млн гривень. За дев’ять місяців розраховували на 90,1 млн гривень, а отримали 96,5 млн гривень. У тому числі понад 5,1 млн гривень зібрали у вересні.

У вересні зросло перевиконання доходів бюджету від акцизних податків — на дев’ять місяців передбачали 50,2 млн гривень, а реально отримали 53,5 млн гривень. Якщо за підсумками півріччя доходи бюджету від акцизних податків відставили від плану на 1,5 млн гривень, то на початок серпня випереджали заплановані на 0,7 млн гривень, на початок вересня перевиконання зросло до 1,9 млн гривень, на початок жовтня — вже сягнуло 3,3 млн гривень. У тому числі бюджет отримав 7 млн гривень акцизних податків у вересні.

Як повідомляли «Вікна», бюджет Калуської громади у 2024 році недобрав запланованих доходів від плати за землю (земельного податку й орендної плати). Насамперед через те, що за землю належним чином не сплачувало ТОВ «Карпатнафтохім». У 2025 році від плати за землю спочатку запланували отримати понад 156 млн гривень при тому, що реальні доходи торік скали в межах 92 млн гривень. План був розрахований на те, що ТОВ «Карпатнафтохім» почне не лише платити за землю, але й погашатиме попередні борги. У червні міська рада зменшила план доходів від плати за землю одразу на 36,1 млн гривень, до 120,3 млн гривень. Однак і його не виконують.

Так, у вересні від плати за землю бюджет отримав 8,7 млн гривень — це на рівні попередніх місяців. Скоригований план на дев’ять місяців року — 97,5 млн гривень, а реально отримали 77,7 млн гривень. Недовиконання запланованих доходів від плати за землю станом на зараз становить близько 19,8 млн гривень і за останній місяць воно зросло ще на 1,3 млн гривень.

Доходи спеціального фонду бюджету Калуської громади у вересні склали 13,2 млн гривень, це приблизно на рівні серпня. Доходи спеціального фонду забезпечили власні надходження бюджетних установ (10,1 млн гривень) та доходи від продажу землі (майже 3 млн гривень).

За дев’ять місяців року до спеціального фонду бюджету громади вже поступило 93,5 млн гривень, це на 25,7 млн гривень більше, ніж план на цілий рік.

Таким чином, за дев’ять місяців року до загального і спеціального фондів бюджету громади загалом надійшло 865,4 млн гривень (це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року — 717 млн гривень). А видатки за цей період — 745,8 млн гривень. У тому числі 84,8 млн гривень використали у вересні.

Впродовж дев’яти місяців року в основному фінансували зарплати, енергоносії та комунальні послуги. На благоустрій витратили 57 млн гривень (з них близько 10 млн гривень у вересні) із запланованих 69,2 млн гривень, кошти в основному спрямували комунальним підприємствам, які його забезпечують («Калушавтодор», «Міськсвітло» та інші. — Авт.). На забезпечення діяльності КП «Калуська енергетична компанія» за дев’ять місяців року з загального фонду бюджету спрямували близько 15,7 млн гривень (всього 41 тис. гривень у вересні). На програми в галузі охорони здоров’я з початку року спрямували 15,4 млн гривень (1,5 млн гривень — у вересні), а на соціальні виплати мешканцям громади — 17,6 млн гривень (1,8 млн гривень — у вересні). З початку року на підтримку Сил оборони держбюджету передали 25,6 млн гривень субвенцій, з них близько 4,4 млн гривень — у вересні.