У Калуському районі 29- річний водій без права керування спричинив ДТП

Під час оформлення матеріалів правоохоронці з’ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами, а огляд на стан сп’яніння показав 2,50 проміле алкоголю.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

6 листопада о 14:33 до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Бережниця, Новицької територіальної громади.

“На місце події прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські встановили, що 29-річний мешканець Калуської територіальної громади, керуючи автомобілем «Volkswagen Jetta», не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет”, – йдеться у дописі. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

На порушника складено адміністративні протоколи за:

– ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

– ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння;

– ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

Поліцейські нагадують учасникам дорожнього руху: керуйте відповідально! Дотримуйтеся Правил дорожнього руху та не ризикуйте власним життям і безпекою інших.