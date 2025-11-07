На Донеччині поліг старший сержант Роман Василів з Франківщини

Богородчанська громада на Івано-Франківщині втратила захисника України.

Під час виконання бойового завдання 5 листопада біля села Рай-Олександрівка на Донеччині загинув наш земляк — старший сержант Роман Василів, командир відділення медичної роти 10-ї ОГШБ, повідомили на сторінці Наші Богородчани

Він із перших днів війни рятував поранених побратимів, не раз виходив із самого пекла боїв. За відвагу був нагороджений Золотим Хрестом ЗСУ та Хрестом Сухопутних військ.

Голова громади Ростислав Заремба зазначив:

«Ще 10 днів тому ми жартували з Романом у Слов’янську. Він був прикладом мужності й скромності. Вічна пам’ять і слава Герою!»

Про час зустрічі та поховання Героя повідомимо додатково.