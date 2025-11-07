ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Донеччині поліг старший сержант Роман Василів з Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
Вшанування військового героя Богородчанщини
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Богородчанська громада на Івано-Франківщині втратила захисника України.

Під час виконання бойового завдання 5 листопада біля села Рай-Олександрівка на Донеччині загинув наш земляк — старший сержант Роман Василів, командир відділення медичної роти 10-ї ОГШБ, повідомили на сторінці Наші Богородчани

Він із перших днів війни рятував поранених побратимів, не раз виходив із самого пекла боїв. За відвагу був нагороджений Золотим Хрестом ЗСУ та Хрестом Сухопутних військ.

Голова громади Ростислав Заремба зазначив:

«Ще 10 днів тому ми жартували з Романом у Слов’янську. Він був прикладом мужності й скромності. Вічна пам’ять і слава Герою!»

Про час зустрічі та поховання Героя повідомимо додатково.

Джерело(а) інформації

Наші Богородчани

СХОЖІ НОВИНИ