На Прикарпатті семеро лікарів отримають 200 тисяч гривень за працевлаштування у сільських лікарнях

В Івано-Франківській області семеро медиків, які після інтернатури уклали договори про роботу з лікарнями в сільській місцевості, очікують на одноразові виплати у розмірі 200 тисяч гривень від держави.

Серед них — дві випускниці Івано-Франківського національного медичного університету, які працюватимуть у Солотвинській лікарні. Такі виплати вони отримають відповідно до постанови уряду про допомогу лікарям, які зголосилися пропрацювати три роки у сільській місцевості чи прифронтових громадах.

Про цю програму кореспонденти Суспільного поспілкувалися із медикинями Солотвинської лікарні, представником Франківського медуніверситету Іваном Мельником та директоркою департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександрою Бойчук.