На Івано-Франківщині попрощаються із загиблим воїном Василем Збіглеєм

У неділю, 9 листопада, у селі Одаї Тисменицької громади відбудеться чин похорону полеглого захисника Василя Григоровича Збіглея.

Про це повідомляє Тисменицька міська рада

Прощання з воїном розпочнеться о 13годині.

Василь Збіглей був воїном, який захищав Україну від російської агресії. Його відданість і мужність назавжди залишаться у пам’яті рідних, побратимів та всіх, хто знав його особисто.

Громада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Мешканців села та навколишніх населених пунктів закликають прийти, аби вшанувати пам’ять воїна та провести його в останню путь.