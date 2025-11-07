ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині попрощаються із загиблим воїном Василем Збіглеєм

Автор: Оксана Марушкевич
Військовий стоїть біля позашляховика з посилками
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю, 9 листопада, у селі Одаї Тисменицької громади відбудеться чин похорону полеглого захисника Василя Григоровича Збіглея.

Про це повідомляє Тисменицька міська рада

Прощання з воїном розпочнеться о 13годині.

Василь Збіглей був воїном, який захищав Україну від російської агресії. Його відданість і мужність назавжди залишаться у пам’яті рідних, побратимів та всіх, хто знав його особисто.

Громада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Мешканців села та навколишніх населених пунктів закликають прийти, аби вшанувати пам’ять воїна та провести його в останню путь.

Вічна слава і вічна пам’ять герою України — Василю Збіглею.

Джерело(а) інформації

Тисменицька міська рада

СХОЖІ НОВИНИ