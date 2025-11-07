На Івано-Франківщині попрощаються із загиблим воїном Василем Збіглеєм

У неділю, 9 листопада, у селі Одаї Тисменицької громади відбудеться чин похорону полеглого захисника Василя Григоровича Збіглея.
Про це повідомляє Тисменицька міська рада
Прощання з воїном розпочнеться о 13годині.
Василь Збіглей був воїном, який захищав Україну від російської агресії. Його відданість і мужність назавжди залишаться у пам’яті рідних, побратимів та всіх, хто знав його особисто.
Громада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Мешканців села та навколишніх населених пунктів закликають прийти, аби вшанувати пам’ять воїна та провести його в останню путь.
Вічна слава і вічна пам’ять герою України — Василю Збіглею.