У Боднарові встановлюють електронне табло для фіксації швидкості

Цього тижня калуські комунальники працюють над монтажем обладнання, яке контролюватиме рівень швидкості транспортних засобів, що рухаються дорогою Н10 через село Боднарів.

Як повідомив виконуючий обов’язки старости села Василь Хомич, КП “Міськсвітло” монтує електронне табло, яке незабаром запрацює.

Йдеться, нагадаємо, про обмежувач швидкості, який червоним світлом сигналізуватиме водіям про перевищення ними допустимої швидкості руху. Натомість ті, хто їдуть в межах норми, будуть бачити зелене світло. Цей засіб не фіксуватиме порушень з метою накладення штрафів на водіїв, але стимулюватиме їх бути більш відповідальними за кермом, пише Інформатор.

Як відомо, закупили перший для Калуської громади такий пристрій коштом бюджету: у червні рішенням сесії було передбачено фінансування й згодом оголосили закупівлю. Планували, що обмежувач швидкості встановлять на проблемній дорозі у Голині, але там тим часом дозволили повноцінну відеокамеру, тому пристрій вирішили передати Боднарову.