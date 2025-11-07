ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Боднарові встановлюють електронне табло для фіксації швидкості

Автор: Уляна Роднюк
Електронний дорожній знак із попередженням у місті Києві
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Український проєкт City нагороджений європейською премією
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Цього тижня калуські комунальники працюють над монтажем обладнання, яке контролюватиме рівень швидкості транспортних засобів, що рухаються дорогою Н10 через село Боднарів.

Як повідомив виконуючий обов’язки старости села Василь Хомич, КП “Міськсвітло” монтує електронне табло, яке незабаром запрацює.

Йдеться, нагадаємо, про обмежувач швидкості, який червоним світлом сигналізуватиме водіям про перевищення ними допустимої швидкості руху. Натомість ті, хто їдуть в межах норми, будуть бачити зелене світло. Цей засіб не фіксуватиме порушень з метою накладення штрафів на водіїв, але стимулюватиме їх бути більш відповідальними за кермом, пише Інформатор.

Як відомо, закупили перший для Калуської громади такий пристрій коштом бюджету: у червні рішенням сесії було передбачено фінансування й згодом оголосили закупівлю. Планували, що обмежувач швидкості встановлять на проблемній дорозі у Голині, але там тим часом дозволили повноцінну відеокамеру, тому пристрій вирішили передати Боднарову.

Джерело(а) інформації

Інформатор.

СХОЖІ НОВИНИ