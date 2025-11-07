Назавжди 31: сьогодні Ворохта попрощалася із захисником Мар’яном Басарабою

Сьогодні у Ворохті відбулося прощання із захисником України — Мар’яном Басарабою, який передчасно пішов із життя на 31-му році.

Мар’ян був мужнім воїном, вірним сином своєї Батьківщини та відданим сім’янином. Після себе він залишив трирічну донечку, дружину, сестру та батьків, повідомляє Ворохтянська селищна рада

Ворохтянець із перших місяців повномасштабної війни став до лав коломийської бригади “Едельвейс”, боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згодом служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а пізніше — матросом у 34 окремій бригаді берегової оборони (раніше — 124 окрема бригада територіальної оборони).

За словами рідних, 6 листопада Мар’ян мав повернутися у стрій після відпустки. Та 4 листопада його серце зупинилося у Коломийському районі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Громада Ворохти провела свого героя в останню путь із почестями, схиливши голови у скорботі.