В Івано-Франківську відремонтували дах будинку на вул. Богдана Хмельницького

В Івано-Франківську завершили роботи з поточного ремонту м’якої покрівлі в будинку ОК «Житловий №7», що розташований на вул. Б. Хмельницького, 84, корпус 2. Ремонт виконали в межах Конкурсу проєктів і програм підтримки розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. За його словами, оновлення даху не лише покращить комфорт мешканців, а й збереже будинок від руйнувань та тепловтрат.

Ремонт виконали за принципом співфінансування: 30 % вартості оплатили мешканці, ще 70 % — із міського бюджету.

Конкурс діє у Франківську з 2012 року. За цей час оновлено сотні будинків — від дахів і фасадів до мереж, освітлення та благоустрою.