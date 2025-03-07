У Калуському районі через пожежу сухостою вогонь ледь не дістався житлових будинків

У селі Вістова через спалювання трави на городах вогонь ледь не дістався житлових будинків.

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На паліїв склали два адмінпротоколи, повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Сьогодні, 7 березня, у селі Вістова мешканці запалили суху траву на городах біля своїх будинків, незважаючи на те, що це заборонено законом і карається штрафом.

У результаті таких дій вогонь через короткий проміжок часу ледь не дістався до житлових будинків. Пожежу вдалося ліквідувати самотужки, а от на паліїв працівники Муніципальної інспекції склали два адмінпротоколи.

Нагадуємо, що спалювання сухої трави тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 060 грн до 6 080 грн і на посадових осіб від 15 300 грн до 17 000 грн. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6 120 грн до 11 900 грн і на посадових осіб – від 20 400 грн до 30 600 грн.

Крім того, спалювання сухого листя та трави в умовах воєнного стану можуть бути додатково розцінені як диверсія.