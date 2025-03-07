У Галицькому національному природному парку прокинувся ведмідь

Днями в Галицькому національному природничому парку після зимової сплячки прокинувся ведмідь з кличкою Мир.

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Про це повідомляють у Галицькому національному природничому парку.

З настанням весни ведмеді Центру реабілітації та реінтродукції диких тварин Галицького національного природного парку поступово прокидаються після зимової сплячки.

“Клишоногі мешканці” виходять із барлог і знайомляться з оновленою після зими територією.