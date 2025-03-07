ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Бурий ведмідь у лісі, стоїть серед дерев.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Галицькому національному природному парку прокинувся ведмідь

Автор: Lilia
07/03/2025 16:59
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Днями в Галицькому національному природничому парку після зимової сплячки прокинувся ведмідь з кличкою Мир.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

 Про це повідомляють у Галицькому національному природничому парку.

З настанням весни ведмеді Центру реабілітації та реінтродукції диких тварин Галицького національного природного парку поступово прокидаються після зимової сплячки.

“Клишоногі мешканці” виходять із барлог і знайомляться з оновленою після зими територією.

Найактивнішим є Мир, який грайливо приймає перші промені сонця”, – йдеться у дописі.