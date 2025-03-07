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Випускники кидають конфедератки перед будівлею університету.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Університеті Короля Данила – 16-й урочистий випуск магістрів

Автор: Любов Семанишин
07/03/2025 17:15
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В Університеті Короля Данила відбувся 16-й урочистий випуск магістрів. Понад 200 магістрів різних спеціальностей отримали сьогодні дипломи, інформує Правда.іф.

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Вручення дипломів уже традиційно відбувається в день народження отця Івана Луцького – засновника і першого ректора університету. Урочистості розпочалися з молитви, вшанування пам’яті загиблих військових і цивільних російсько-української війни, настанов від ректора та благословення від отця Йосафата (Бойка).

Випускна церемонія зі студентами у мантіях та гостями.

«Дорогі випускники, важливо пам’ятати, що ви здобули не лише освіту, а й важливі дари Святого Духа: розум, мудрість та знання. Цінуйте те, що маєте, діліться цим з іншими й примножуйте свої досягнення», – наголосив священник, звертаючись до студентів.

Серед вручених сьогодні дипломів – 22 з відзнакою.

Випускники університету на церемонії вручення дипломів.

«Сьогодні – підсумок усього вашого навчального шляху – від коледжу до магістратури. Пам’ятайте: ви здатні досягти найбільших висот! Не забувайте про альма-матер, викладачів, колег, друзів та всіх причетних до освітнього процесу, адже лише в команді зможете рухатися далі і розвивати нашу сильну незалежну державу», – зазначив під час промови ректор університету Мирослав Луцький.

Випускники у мантіях перед будівлею університету