В Університеті Короля Данила – 16-й урочистий випуск магістрів

В Університеті Короля Данила відбувся 16-й урочистий випуск магістрів. Понад 200 магістрів різних спеціальностей отримали сьогодні дипломи, інформує Правда.іф.

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Вручення дипломів уже традиційно відбувається в день народження отця Івана Луцького – засновника і першого ректора університету. Урочистості розпочалися з молитви, вшанування пам’яті загиблих військових і цивільних російсько-української війни, настанов від ректора та благословення від отця Йосафата (Бойка).

«Дорогі випускники, важливо пам’ятати, що ви здобули не лише освіту, а й важливі дари Святого Духа: розум, мудрість та знання. Цінуйте те, що маєте, діліться цим з іншими й примножуйте свої досягнення», – наголосив священник, звертаючись до студентів.

Серед вручених сьогодні дипломів – 22 з відзнакою.