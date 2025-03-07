В Університеті Короля Данила – 16-й урочистий випуск магістрів

В Університеті Короля Данила відбувся 16-й урочистий випуск магістрів. Понад 200 магістрів різних спеціальностей отримали сьогодні дипломи, інформує Правда.іф.
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Вручення дипломів уже традиційно відбувається в день народження отця Івана Луцького – засновника і першого ректора університету. Урочистості розпочалися з молитви, вшанування пам’яті загиблих військових і цивільних російсько-української війни, настанов від ректора та благословення від отця Йосафата (Бойка).
«Дорогі випускники, важливо пам’ятати, що ви здобули не лише освіту, а й важливі дари Святого Духа: розум, мудрість та знання. Цінуйте те, що маєте, діліться цим з іншими й примножуйте свої досягнення», – наголосив священник, звертаючись до студентів.
Серед вручених сьогодні дипломів – 22 з відзнакою.
«Сьогодні – підсумок усього вашого навчального шляху – від коледжу до магістратури. Пам’ятайте: ви здатні досягти найбільших висот! Не забувайте про альма-матер, викладачів, колег, друзів та всіх причетних до освітнього процесу, адже лише в команді зможете рухатися далі і розвивати нашу сильну незалежну державу», – зазначив під час промови ректор університету Мирослав Луцький.