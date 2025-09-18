ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 2° морозу
Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 10:39
Вранці 18 вересня на горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 2° морозу. На вершині — хмарно, туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці “Гірські рятувальники Прикарпаття”, інформує Правда.

“Станом на 8:00 18 вересня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, туман. Вітер — північно-західний, 8 метрів за секунду. Температура повітря — 2° морозу”, — йдеться у дописі.

Напередодні, 17 вересня, на горі фіксували 4° тепла.

