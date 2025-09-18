ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вигодська громада зустрічає полеглого воїна Тараса Дяківа
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вигодська громада зустрічає полеглого воїна Тараса Дяківа

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 10:22
Вигодська селищна рада повідомила, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна Тараса Дяківа орієнтовно о 13:00 годині вирушить із міста Долина.

Про це повідомляє Правда з посиланням на повідомлення громади.

Маршрут руху кортежу:

  • м. Долина (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”)
  • вул. Обліски
  • селище Вигода
  • вул. Д. Галицького
  • розворот і рух до вул. А. Вертепного
  • вул. І. Франка
  • вул. Д. Галицького
  • вул. Гірська

Громаду просять гідно зустріти Героя, сформувавши “Живий ланцюг”, щоб віддати останню шану воїну, який загинув, захищаючи Україну.

