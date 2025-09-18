Вигодська громада зустрічає полеглого воїна Тараса Дяківа

Вигодська селищна рада повідомила, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна Тараса Дяківа орієнтовно о 13:00 годині вирушить із міста Долина.
Про це повідомляє Правда з посиланням на повідомлення громади.
Маршрут руху кортежу:
- м. Долина (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”)
- вул. Обліски
- селище Вигода
- вул. Д. Галицького
- розворот і рух до вул. А. Вертепного
- вул. І. Франка
- вул. Д. Галицького
- вул. Гірська
Громаду просять гідно зустріти Героя, сформувавши “Живий ланцюг”, щоб віддати останню шану воїну, який загинув, захищаючи Україну.