Відома співачка після виїзду з України зібралася співати російською у Києві

Співачка Луна, вона ж Христина Герасимова, яка нещодавно висловилася про виїзд чоловіка з України, пояснила свою громадянську позицію. Пише ТСН.

Під час еміграції за кордон артистка відверто поділилася, що не почувається приналежною до будь-якої спільноти, тому прижитися будь-де — проста для неї справа. За її словами, її статус “чєловєка міра” дає їй свободу.

“Я не патріотка. Не відчуваю своєї причетності до жодного національного руху. Я більше ототожнюю себе як “чєловєк міра” і “чєловєк Всєлєнной”, як людина, яка має свої корені, але не боїться вирвати себе з корінням і прижитися в іншому місці. Я адаптивна до всього. Прийняття цього факту дає мені відчуття внутрішньої свободи. Тобто я нікому й нічому не належу, а належу лише сама собі”, — здивувала співачка в інтерв’ю російському проєкту ”А поговорить”.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

Попри те, Луна чітко окреслила межі своєї позиції. Хоча вона і не вважає себе патріоткою України, проте однаково ненавидить РФ. Публічно вона визнала тероризм сусідньої країни, але тут же з теплотою пригадала свої виступи для росіян. Артистка додала, що перепрошувати за свої минулі гастролі в Росії не хоче, адже нібито не розуміє, “у кого та за що перепрошувати”.

“До Росії в мене огидне ставлення, тому що її представляє Путін і вся його політика. Увесь цей терор… Ну яке може бути ставлення? Росія вдерлася в Україну, мій дім. Змусила мене емігрувати, вбиває невинних людей, ґвалтує. Але є минулий бекґраунд. Якщо говорити про всі мої дотики до Росії поза політикою і до повномасштабної війни, то вони були винятково в позитивному руслі, бо аудиторія з Росії мене любила і сприймала”, — заявила Луна.

Співачка Луна / © instagram.com/kri_luna

І, схоже, співачка настільки випала з контексту, що не виключає свого повернення на українську сцену з російськомовним репертуаром під час війни. Навіть знаючи про мовний скандал з Сердючкою, коли організаторів оштрафували за російську в межах її шоу в Києві, Луна продовжує бути впертою. Вона дивує наївністю та переконана, що на “заспокоєння людей” у питанні мови буцімто просто треба час.