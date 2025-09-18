Від небайдужих українців з німецької Тюрингії: для КП “Полігон ТПВ” передали пожежну машину

Для такої допомоги об’єднались українці, німецька громада, а також Гуцульський національний академічний ансамбль пісні та танцю «Гуцулія».
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.
Ця рятувальна машина обладнана всім необхідним. Там є інструменти для того, щоб у разі необхідності провести аварійно-рятувальні роботи, шланги та насадки для води, щоб гасити пожежу, та інші надважливі засоби для порятунку. А ще машина має невеликий пробіг, тому вона майже нова і служитиме довго.
“Це обслужена машина, яка має маленький пробіг, вона буде виконувати всі необхідні завдання для громади Івано-Франківщини. І я думаю, що, дай Бог, допоможе в таких критичних ситуаціях для наших мешканців”, – говорить депутат обласної ради Сергій Басараб.
Міська громада отримує різноманітну допомогу від міжнародних партнерів та навіть від небайдужих українців, які проживають довгий час за кордоном. А ще від Тюрингії наше місто має отримати швидку допомогу.
“Дякую нашим друзям з Ерфурта, з Тюрингії, які передали цю машину для КП “Полігон”. Нехай краще не буде пожеж, але якщо будуть такі пожежі на нашому полігоні, щоб мали відповідну техніку. Тому дякуємо ще раз. Ще маємо отримати від них швидку допомогу, і дякуємо нашим партнерам, що в такий важкий час допомагають”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.