Від небайдужих українців з німецької Тюрингії: для КП “Полігон ТПВ” передали пожежну машину

Для такої допомоги об’єднались українці, німецька громада, а також Гуцульський національний академічний ансамбль пісні та танцю «Гуцулія».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Ця рятувальна машина обладнана всім необхідним. Там є інструменти для того, щоб у разі необхідності провести аварійно-рятувальні роботи, шланги та насадки для води, щоб гасити пожежу, та інші надважливі засоби для порятунку. А ще машина має невеликий пробіг, тому вона майже нова і служитиме довго.

“Це обслужена машина, яка має маленький пробіг, вона буде виконувати всі необхідні завдання для громади Івано-Франківщини. І я думаю, що, дай Бог, допоможе в таких критичних ситуаціях для наших мешканців”, – говорить депутат обласної ради Сергій Басараб.

Міська громада отримує різноманітну допомогу від міжнародних партнерів та навіть від небайдужих українців, які проживають довгий час за кордоном. А ще від Тюрингії наше місто має отримати швидку допомогу.